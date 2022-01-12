Москва, , 14:09 — REGNUM Контакты президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не планируются. Об этом 12 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Нет, в январе таких планов нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также указал на отсутствие опасений по поводу того, что диалог с одним из важнейших российский партнеров несколько прервался.

«ФРГ очень важный наш партнёр, мы заинтересованы в развитии наших двусторонних отношений, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. — И рассчитываем, что с учётом эпидемиологической ситуации контакты президента с канцлером будут запланированы и реализованы».

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Напомним, таблоид Bild сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц рассчитывает в январе 2022 года встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения вопросов двусторонних отношений России и Германии. Однако посольство ФРГ в РФ не подтвердило информацию о планах канцлера Германии встретиться с российским лидером.