Лима, 12 января, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Евросоюз, Великобритания и США осудили 11 января приговор, вынесенный перуанским судом журналисту Кристоферу Акоста за книгу о жизни перуанского политика Сесара Акуньи. Об этом сообщает информагентство La Republica.

Alan Levine Нарушение свободы прессы

Страны напомнили, что «свобода слова и печати являются основными ценностями», которые должны «поощряться и защищаться в интересах граждан и государства».

Заявления были опубликованы в официальных аккаунтах посольства США, Великобритании и на странице Евросоюза в Twitter после того, как суд приговорил журналиста к двум годам условно за публикацию книги, собравшей спорные моменты из биографии чиновника, назвав её клеветой с отягчающими обстоятельствами.

Акуньо потребовал от журналиста выплаты штрафа в размере 480 долларов США, а также компенсации морального ущерба в размере 100 000 долларов США. Политик назвал описания самых противоречивых моментов его жизни «клеветой и ложью».

Обвинительный приговор игнорирует доктрину достоверного освещения, согласно которой журналист не несет ответственности за ложные заявления, если он не искажал полученную из внешних источников информацию. В данном случае Акоста использовал высказывания, сделанные состоящими в отношениях с политиком людьми.