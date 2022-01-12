Кито, , 14:08 — REGNUM Правительство Эквадора сегодня подтвердило гибель трех заключенных в центре содержания под стражей «Эсмеральдас-2». Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Национальную службу надзора за взрослыми заключёнными и подростками-правонарушителями (SNAI).

Флаг Эквадора (сс) Yamil Salinas Martínez

В опубликованной информации говорится, что сотрудники национальной полиции смогли взять инцидент под контроль. Ведомство также добавило, что координирует действия с генеральной прокуратурой, чтобы установить виновных и организаторов этого инцидента.

Хотя агентство не сообщило других подробностей, несколько СМИ указали, что драка могла быть результатом протеста против объявления о смене директора тюрьмы и перевода некоторых заключенных в другие пенитенциарные учреждения. Также имеется информация о том, что инцидент произошёл из-за спора о контроле над учреждением.

Сообщается, что жертвы подверглись жестокому нападению с применением холодного оружия.