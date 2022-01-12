Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:09 — REGNUM Из Новокузнецка с 15 января возобновятся авиарейсы в Омск — с частотой один раз в неделю по субботам. Об этом сообщил заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

«Их будет выполнять авиакомпания «Ред Вингс» на российском воздушном судне «Сухой Суперджет-100» вместимостью 100 кресел. Стоимость авиабилетов — от 3334 руб.», — написал он в своём Instagram.

Панов уточнил, что с 1 апреля авиакомпания планирует запустить рейсы по аналогичному маршруту из аэропорта Кемерова.