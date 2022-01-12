Москва, 12 января 2022, 14:04 — REGNUM Предложение, прозвучавшее от крупнейших российских ретейлеров об ограничении наценки на базовые продукты питания — это положительное действие, реальная помощь населению, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Продукты питания
Продукты питания
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«Но необходимо прорабатывать проблему импортозависимости производства и торговли, поскольку одних работ по удержанию цен на социально значимые товары, как и проработке карточной системы мало.
И еще один спорный момент в данном предложении. «Магнит», например, берет на себя сдерживание розничных цен по 25 товарным позициям.
Значит малые торговые предприятия будут вынуждены держать свои цены по этим товарным группам.
Но у них возможностей для этого на порядок меньше, а доля этих товаров в обороте значительно выше, что необходимо учитывать при принятии решений», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие российские ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты питания, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

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