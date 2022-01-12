Бриджтаун, 12 января 2022, 14:03 — REGNUM Британский телеведущий Саймон Коуэлл обручился с Лорен Сильверман. Об этом 12 января пишет The Sun, ссылаясь на свой источник.

Саймон Коуэлл
Саймон Коуэлл
Скриншот видео на YouTube

Коуэлл сделал предложение Сильверман на Барбадосе. «Лорен была абсолютно ошеломлена и никогда за миллион лет не ожидала, что Саймон задаст этот вопрос. Она расплакалась и, очевидно, сразу же сказала «да», — рассказал инсайдер издания.

ИА REGNUM напоминает, что Саймон Коуэлл известен как судья спродюсированных им телевизионных шоу American Idol, Pop Idol, The X Factor UK и Britain’s Got Talent. В 2013 году он объявил о романе с Лорен Сильверман — они воспитывают общего сына.

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