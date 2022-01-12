Бриджтаун, 12 января, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Британский телеведущий Саймон Коуэлл обручился с Лорен Сильверман. Об этом 12 января пишет The Sun, ссылаясь на свой источник.

Скриншот видео на YouTube Саймон Коуэлл

Коуэлл сделал предложение Сильверман на Барбадосе. «Лорен была абсолютно ошеломлена и никогда за миллион лет не ожидала, что Саймон задаст этот вопрос. Она расплакалась и, очевидно, сразу же сказала «да», — рассказал инсайдер издания.

ИА REGNUM напоминает, что Саймон Коуэлл известен как судья спродюсированных им телевизионных шоу American Idol, Pop Idol, The X Factor UK и Britain’s Got Talent. В 2013 году он объявил о романе с Лорен Сильверман — они воспитывают общего сына.