Ульяновск, , 14:02 — REGNUM В Ульяновской области из-за проблем оказания плановой медицинской помощи предлагают создать не мене двух центров компьютерной томографии для приёма больных ковидом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Компьютерная томография Дарья Драй © ИА REGNUM

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На заседании областного оперативного штаба министр здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков предложил пересмотреть подходы к работе поликлиник. По его словам, в прошлом году были вопросы к оказанию плановой помощи — в частности, при диспансеризации и профессиональных осмотров.

«Мы предлагаем на уровне Ульяновска создать не менее двух центров компьютерной томографии, где будет проводиться приём пациентов с COVID-19, их обследование и выдача им препаратов», — сказал Александр Гашков.

Он уверен, что это позволит территориальным поликлиникам оказывать плановую медицинскую помощь.

Напомним, что в Ульяновской области в ковидных стационарах лечатся почти 800 пациентов, на дому получают медицинскую помощь 2,7 тыс. больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в Центре профессиональной патологии проходят углубленную диспансеризацию жители, переболевшие ковидом. Это пациенты двух поликлиник и одной больницы. В 2021 году в регионе углубленной диспансеризацией охватили более 22 тыс. жителей.

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