12 января 2022 | Время чтения 5 мин

Джейн Спай, , 17:59 — REGNUM 100 человек были приглашены на «садовую вечеринку» на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года, когда в стране действовали COVID-ограничения. По словам свидетелей, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри присутствовали на мероприятии, однако сам политик отказался подтверждать или опровергать эти обвинения в ожидании результатов официального расследования.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Политический редактор BBC Лора Кюнсберг написала статью, в которой описала внутреннее настроение в Консервативной партии как «мрачное», в связи с тем, что один из членов парламента от тори предложил «избавиться» от премьера. На протяжении уже почти двух месяцев главной темой для обсуждения среди консерваторов становится не решение политических проблем страны, а вопрос о том, пришло ли время, когда победитель выборов стал дискредитированной обузой, и пора ли ему уйти.

На 12 января было назначено заседание парламента, на котором депутаты будут задавать вопросы премьер-министру по теме «садовой вечеринки».

Часть пользователей с нетерпением ждут вопросов премьер-министру, но по некоторым причинам им кажется, что сам Борис Джонсон на них не ответит, отправив кого-нибудь из своих любимых министров-лжецов на замену.

«Должно быть весело, я бы даже поспорила, что у него появится внезапная причина не быть в парламенте сегодня — и он отправит Прити (Прити Пател — министр внутренних дел Великобритании. — Д. С.) сидеть на тефлоновом стуле», — прокомментировала @SaraCurlyWurly.

Вестминстерский дворец Марина Захарова © ИА REGNUM

«Если он придет. У меня такое предчувствие, что он отправит туда кого-нибудь другого», — написал @Paso98791012.

«Доберется ли он до заседания или же дверь холодильника будет настолько широко открыта, что это заставит его отказаться от такого замечательного предложения?» — поинтересовался @ancienthiker.

@AlexanderPHRose устроил опрос в Twitter, с целью узнать «Должны ли нам (британцам. — Д. С.) назвать имена всех членов парламента, которые посетили садовую вечеринку 20 мая?». Сто процентов проголосовавших ответили «да».

Ряд комментаторов сами попросили раскрыть стране имена депутатов-нарушителей, которым было направлено приглашение.

«Я хотела бы знать, как и вся страна, кто входил в эти 100 человек, которым было направлено письмо, даже если они не посещали, они должны были предпринять действия, чтобы удостовериться в том, что туда никто не придет», — отметил @lesmartin7.

В связи с подобными комментариями в социальных сетях, некоторые члены парламента писали в своих аккаунтах, что они не посещали данное мероприятие.

«Просто для внесения ясности — меня не было на вечеринке Даунинг-стрит 20 мая 2020 года, и мне не надо проведения расследования Сью Грей, чтобы сказать это», — написала Джесс Филлипс.

Даунинг-стрит 10 (сс) U.S. Department of State

Многие пользователи не понимают, почему Борис Джонсон отказывается говорить, был ли он на вечеринке или нет, и зачем он ждет результатов расследования Сью Грей, если вечеринка фактически проходила у него дома. По мнению пользователей, такое поведение премьера в очередной раз подтверждает его некомпетентность и свидетельствует о необходимости его отставки.

«Впереди напряженные дни, потому что Борис Джонсон ждет, чтобы узнать, подтвердит ли расследование, проводимое по просьбе Бориса Джонсона, присутствие Бориса Джонсона на вечеринке в доме Бориса Джонсона», — отметил @haveigotnews.

«Он ждет, пока один из его сотрудников скажет ему, посещал ли он вечеринку в собственном саду, где его видело множество свидетелей. Его позиция неразумна. Он должен уйти в отставку, и затем против него нужно возбудить дело», — считает @JohnDon58086814.

«Если тебе нужно расследование, чтобы узнать, посещал ты вечеринку в своем доме или нет, скорее всего, у тебя не должно быть доступа к ядерному оружию», — предположил @Ottojizzmark.

Комментаторы также не поняли, почему кто-то вообще пошел на вечеринку, если все депутаты прекрасно знают правила и сами же их принимают. Как считают некоторые пользователи, нужно было рассказать об этом приглашении обществу и сделать все возможное, чтобы вечеринка не состоялась.

«Вы не можете не задаваться вопросом, почему получатели письма не сообщили о нем, не рассказали о нем публично и даже не засомневались в идее встретиться во время локдауна. Они так боятся за свою работу и месть? Лично я бы поддержал любого политика, который ставит честность и публичный интерес превыше своего», — прокомментировал @4NDYT4YL0R.

Борис Джонсон с супругой Кэрри Nationalarchives.gov.uk

«Действительно же, вопрос не в том, посещал он или нет, а в том, почему он ничего не сделал, чтобы ее остановить, когда о ней узнал», — добавил @jooliescot.

Среди пользователей есть те, кто считает, что очередной допрос премьер-министра в парламенте ни к чему не приведет, потому что он, как всегда, будет уходить от вопросов и винить во всем окружающих.

«Ой, пожалуйста, будет как всегда. Вопросов он будет избегать, а не отвечать на них. Расследование будет использоваться для отвлечения любого вопроса, он прибавит еще: «я продолжаю работать», а «лейбористы стали причиной того и этого», — написал @ciaran3012.

В комментариях предположили, что, отвечая на вопросы, Джонсон продолжит шутить, проводить никому не понятные сравнения и нести чушь.

«Он спрячется за «расследованием» и, скорее всего, скажет, что он понимает, как это все выглядит, что-то на греческом, дамоклов меч и свинка Пеппа…» — прокомментировал @Skiphogan.