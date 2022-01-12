Нью-Йорк, США, , 14:02 — REGNUM Кэтрин Зета-Джонс может исполнить роль злодейки в будущем сериале онлайн-кинотеатра Disney Plus, в основу которого ляжет кинофраншиза «Сокровище нации». Об этом 12 января сообщает портал Comicbook.

Кэтрин Зета-Джонс Пресс-служба Mipcom

Главную роль в шоу исполнит Лизетт Алексис, предполагается, что Зета-Джонс сыграет её противницу — «безжалостную криптовалютную миллиардершу». Пока нет информации о том, приняла ли актриса предложение, производство сериала начнётся в первом квартале 2022 года.

Для справки: в качестве исполнительного продюсера сериала «Сокровище нации» выступит Джерри Брукхаймер, работавший над созданием фильмов серии. К проекту шоу также присоединились режиссёр Джон Тёртелтауб и сценаристы Марианна и Кормак Вибберли. Напомним, премьера фильма «Сокровище нации: Книга тайн» состоялась в декабря 2007 года.

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