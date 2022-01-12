Москва, 12 января, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В настоящее время прорабатывается возможность визита в Россию президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию. Об этом 12 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Про Иран, действительно, возможность такого визита прорабатывается», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, действительно ли приедет иранский президент в январе посетит Россию.

Также Песков пообещал своевременно проинформировать о сроках такого визита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос о пребывании в Казахстане миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) относится к компетенции ОДКБ.