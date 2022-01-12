Рига, , 13:59 — REGNUM

Банковские счета

В январе 2022 года латвийцы получили счета за коммунальные услуги последнего месяца 2021 года. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv в материале «Как это вынести? Людям пришли счета за декабрь».

По словам жителей страны, счета выросли наглядно и вызывают шок своей новой величиной. «У кого прирост на треть, у кого на половину. И это при том, что в наступившем году передышки не обещают — в городах и краях продолжается рост тарифов. И на газ, и на тепло, и на воду», — отметил портал.

По данным журналистов, которые ссылаются на полученные редакцией от латвийцев счета, в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года природный газ подорожал на половину, электричество — на треть, а тепло — почти на четверть. «Всю эту статистику на своем кошельке в начале года ощутили жители Латвии», — говорится в материале.

Глава общества жильцов дома на Анниньмуйжас, 7, Марина Кузенко сообщила, что их 12-тиэтажка построена в 2006 году и считается энергоэффективной. Собственное газовое отопление — до минувшей осени это считалось большим плюсом.

» У меня две комнаты. 67 квадратных метров. Чисто на отопление ушло 135 евро. С ужасом следим за ценами на бирже. За январь они будут еще выше», — говорит Марина Кузенко.

Союз пенсионеров Латвии подготовил обращение к правительству. «Новые счета за газ, за электричество шокируют. Мы хотим обратить внимание всего руководства страны и, конечно, премьера. Пусть он скажет, как нам выжить», — заявила председатель федерации пенсионеров Айя Барча.