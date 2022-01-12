Архангельск, , 13:59 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 154 человек, 41 из них — житель региональной столицы, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

По данным штаба, 30 случаев заражения инфекцией выявлено в Северодвинске, 16 — в Котласе, 14 — в Вельском районе, семь — в Коряжме, по шесть — в Устьянском и Мезенском районах, по пять — в Каргопольском округе, а также в Котласском, Ленском и Пинежском районах, по четыре — в Приморском и Холмогорском районах, три — в Мирном, два — в Плесецком округе, один — в Новодвинске.

По данным федерального штаба, 12 января в регионе скончались два ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 17 946 человек.