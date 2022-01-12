Москва, , 14:02 — REGNUM По итогам 2021 года состав регионов-лидеров с точки зрения эффективности управления остался в целом неизменным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 января заявил председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии и прогноз» в пресс-центре ИА REGNUM.

Председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» © ИА REGNUM

«Несколько соображений по поводу лидеров и аутсайдеров. Лидеры в значительной степени те же, что и прежде. Состав первой десятки — Тюменская, Москва, Чеченская, Ленинградская, Ростовская, калужская область… — изменился не очень значительно», — заявил Орлов.

«В ней два заметных рывка: Москва и Челябинская область. Они обусловлены различными факторами: социальной динамикой, инфраструктурой дигнакой и многими другими», — указал он.

Среди аутсадеров выделяются, среди прочих, Новосибирская область, Тува, Калмыкия, замыкает список Республика Хакасия.

По его словам, средний балл эффективности регионов в России растёт, но незначительно. В 2021 году он вырос до 0,599, а в прошлом 2020 году составил 0,597. До этого показатель составлял около 0,595. В то же время показатели среди регионов заметно сблизились, добавил он.

«Едва заметно, но качество управления растёт», — указал он.