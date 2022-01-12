Москва, 12 января 2022, 14:02 — REGNUM По итогам 2021 года состав регионов-лидеров с точки зрения эффективности управления остался в целом неизменным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 января заявил председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии и прогноз» в пресс-центре ИА REGNUM.

Председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион»
Председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион»
© ИА REGNUM

«Несколько соображений по поводу лидеров и аутсайдеров. Лидеры в значительной степени те же, что и прежде. Состав первой десятки — Тюменская, Москва, Чеченская, Ленинградская, Ростовская, калужская область… — изменился не очень значительно», — заявил Орлов.

«В ней два заметных рывка: Москва и Челябинская область. Они обусловлены различными факторами: социальной динамикой, инфраструктурой дигнакой и многими другими», — указал он.

Среди аутсадеров выделяются, среди прочих, Новосибирская область, Тува, Калмыкия, замыкает список Республика Хакасия.

По его словам, средний балл эффективности регионов в России растёт, но незначительно. В 2021 году он вырос до 0,599, а в прошлом 2020 году составил 0,597. До этого показатель составлял около 0,595. В то же время показатели среди регионов заметно сблизились, добавил он.

«Едва заметно, но качество управления растёт», — указал он.