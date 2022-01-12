Москва, 12 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Нападающий Фёдор Смолов перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Об этом 12 января сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Soccer.ru Фёдор Смолов в составе московского «Динамо»

"Благодарим Фёдора за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Детали соглашения с 31-летним футболистом не уточняются.

Смолов играл за «Локомотив» с августа 2018 года. Он провёл за клуб 95 матчей, в которых забил 29 голов. До этого он выступал за «Динамо», «Анжи», «Урал», «Краснодар», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту».

В составе «Краснодара» Смолов становился лучшим бомбардиром чемпионата России в сезонах 2015/16 и 2016/17.