Пекин, , 13:57 — REGNUM В настоящее время неизвестно, кто станет новым послом Афганистана в Китае, и позволит ли Пекин приехать в этом качестве представителю движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 12 января в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Посол бывшего правительства Афганистана в Китае подал в отставку

По его словам, на данный момент у него нет информации на этот счёт, которую можно было бы обнародовать.

При этом дипломат подчеркнул, что Китай готов продолжить поддерживать взаимодействие с Исламской Республикой. По его словам, каналы связи и обменов между КНР и Афганистаном функционируют беспрепятственно.

«Китайская сторона готова продолжить поддерживать взаимодействие с афганской стороной», — сказал представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января посол бывшего афганского правительства в Пекине Джавед Ахмад Каэм объявил, что уходит в отставку. Он пояснил, что причина является «личной», и сказал, что не хочет вдаваться в подробности.

Ахмад Каэм также сообщил, что после начала правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дипломаты не захотели продолжать работу и большинство из них покинули Китай, отправившись в отпуск. По его словам, работники посольства последние шесть месяцев не получали зарплату.