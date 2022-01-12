Стокгольм, , 13:58 — REGNUM С 12 января все рестораны и бары в Швеции, подающие алкоголь, должны закрываться в 23:00 по местному времени. В свою очередь эпидемиолог Эмма Франс ставит под сомнение данную меру властей, поскольку никаких научных доказательств эффективности этого на сегодняшний момент не существует. Об этом она рассказала 12 января в студии телеканала SVT.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

«Вот в этой мере, я как раз больше всего и сомневаюсь», — сказала Франс.

Она подчеркнула, что Агентство общественного здравоохранения Швеции заключило, что многие люди заражаются на собраниях, которые проводятся в течение длительного времени.

«Но имеет ли место распространение коронавирусной инфекции после 23:00 или нет, определить достаточно сложно», — считает эпидемиолог.

В то время необходимо помнить, по словам Эммы Франс, что во время пандемии политики иногда вынуждены принимать быстрые решения без научных на то доказательств.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции вступили в силу новые ковид-ограничения