Пхеньян, , 13:55 — REGNUM Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН) лишилась возможности оказывать Северной Корее гуманитарную помощь. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад организации.

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Согласно опубликованным данным, в 2021 году Пхеньян получал помощь по линии ВПП ООН лишь в период с января по март. За это время КНДР было передано 4970 тонн продовольствия и 891,5 тонн обогащённых продуктов питания.

В качестве основных причин прекращения поставок отмечаются закрытие границ в целях недопущения проникновения коронавируса, а также введение ограничений на продвижение внутри страны.

В этой связи мониторинг за распределением гуманитарной помощи и продовольственной ситуацией в КНДР осуществлялся в удалённом режиме через телефонные переговоры, фото и видео. Однако после марта прошлого года мониторинг был прекращён.

Напомним, что последний представитель Всемирной продовольственной программы в Пхеньяне покинул страну в марте 2021 года.

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