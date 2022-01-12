Москва, , 13:55 — REGNUM Рост преждевременной смертности в России в последние два года так или иначе связан с пандемией новой коронавирусной инфекции, заявила корреспонденту ИА REGNUM дииректор по продуктовой политике сети медицинских офисов LabQuest, врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

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«В частности, прогрессирующие заболевания системы кровообращения, инфаркты и инсульты стали наиболее тяжелыми и, к сожалению, порой фатальными последствиями для многих граждан РФ.

На статистику преждевременной смертности повлияла также и недоступность плановой медицинской помощи в ряде регионов России на пике пандемии COVID-19, а также приостановление диспансеризации.

Диспансеризация и диспансерное наблюдение исторически выполняли функцию профилактики заболеваний, предупреждение развития осложнений у лиц с хроническими заболеваниями, снижение рисков преждевременной смертности.

К сожалению, в настоящее время диспансеризация не является обязательной, к тому же далеко не все российские граждане сознательно относятся к собственному здоровью и часто игнорируют возможность обследования и диспансерного наблюдения.

Это приводит к росту диагностики заболеваний на поздней стадии развития или при выраженном обострении, что осложняет эффективность лечения и ухудшает прогноз.

В эпоху пандемии COVID-19 особо актуальна проблема тромботических осложнений коронавирусной инфекции. Это связано с особенностями и степенью тяжести перенесенного заболевания, а также со схожестью клинической симптоматики с другими состояниями.

Например, распирающие боли в области голени, ощущение мурашек и покалывания можно списать на усталость, легкую отечность — на неудобную обувь.

Не стоит оставлять эти проявления без внимания: для исключения тромбоза необходимо провести исследование D-димера в крови. Нужно помнить, что тромбоз — одно из наиболее распространенных и коварных осложнений COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка, Чечня и Ненецкий автономный округ возглавили список регионов с наиболее высокой преждевременной смертностью в России.

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