Стокгольм, 12 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал серьезной ситуацию, возникшую в результате якобы «российской эскалации» вблизи границ Украины. В то же время, выступая в студии телеканала SVT 11 января, он дал понять, что ни одна страна пока еще не взяла на себя никаких конкретных обязательств относительно того, как она будет действовать в случае начала боевых действий на Украине.

Government.se Петер Хультквист

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«Со своей стороны на национальном уровне мы готовимся, адаптируя наши ресурсы и боеспособность», — ограничился Хультквист.

Однако, пишут журналисты, ситуация вокруг России и Украины настолько серьезная, что министр обороны Швеции не захотел вдаваться в подробности, что понимается под «подготовкой».

»Как будет действовать ЕС и НАТО в случае российской интервенции — посмотрим», — сказал журналистам Хультквист.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях».