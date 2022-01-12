Ярославль, 12 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Московский политолог Павел Данилин считает, что объединение оппозиции Ярославля на предстоящих выборах в муниципалитет маловероятно. Об этом сообщает YarNews.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Павел Данилин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидеры региональных отделений КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока» заявили, что не исключают договорённости о разделе округов на выборах осенью 2022 года. Кроме того, партии выпустили совместное заявление против изменения системы выборов депутатов. Данилин полагает, что такой союз противоречит идеологиям партий.

«Обычно для таких союзов есть крыловские афоризмы. Лебедь, рак и щука. И вот сейчас, глядя на этих товарищей, я недоумеваю. В связи с тем, что либерал-демократы «яблочники» с одной стороны, социалисты-националисты из «Справедливой России — За Правду» с другой стороны, с третьей стороны коммунисты, объединяются в какой-то абсолютно противоестественный союз. Совершенно игнорируя идеологические и политические разногласия. Непримиримые причём, существующие между этими партиями. На самом деле это настораживает», — рассказал о своей позиции Павел Данилин.

Политолог уточнил, что партии могут больше потерять от такого союза, чем выиграть.

«Электорату ни «Яблока», ни «Справедливой России», ни КПРФ явно не понравится тот факт, что эти партии пытаются друг с другом взасос целоваться. Более того, я могу сказать, что единственное, что может спасти эти партии — они отрекутся от тех людей, которые подписали данное обращение, с одной стороны», — пояснил Данилин.

По мнению политолога, критика новой формы выборов депутатов муниципалитета мало понятна избирателям, которых больше волнует хозяйственная повестка, чем нюансы избирательной системы.

«Если тебе не нравится формат выборов в той или иной орган власти, ты должен победить на этих выборах и принять ту форму выборов, которая тебе нравится», — резюмировал политолог.

Политолог полагает, что заявления об объединении звучат лишь для того, чтобы напомнить о себе накануне выборов.