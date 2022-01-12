Каракас, 12 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия заявил о доверии к избирательной системе Венесуэлы и подчеркнул её надёжность, а также подтвердил легитимность всех избирательных мероприятий, проведенных в государстве. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

Он поставил под сомнение позицию США, заключающуюся в критике избирательной системы Венесуэлы.

«Призывать к бойкоту выборов и в то же время поздравлять с их проведением, исходя из удобства результатов, а также быть непоследовательным и неуважительным, недемократично», — написал Пласенсия в ответ на заявления американского дипломата Джеймса Стори.

Назначенный Вашингтоном посол в Венесуэле приветствовал недавнюю победу оппозиции на выборах губернатора штата Баринас, а также упомянул о предполагаемой «авторитарной тактике» правящей партии латиноамериканской страны.

Пласенсия отметил, что выборы в Баринасе «имеют такую же юридическую силу, как и в остальной части страны»: «Все избранные органы власти в Венесуэле пользуются авторитетом и доверием, которые обеспечивает наша надежная избирательная система».

Он добавил, что в южноамериканском государстве нет места для самовосхваления и для тех, кто стремится захватить власть путем агрессии и имперских угроз.