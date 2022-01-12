Луанда, , 13:55 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, находящийся с официальным визитом в Анголе, был принят президентом страны Жоау Лоуренсу 11 января, сообщает AMNA.

Ангола David Stanley

На встрече основное внимание было уделено активизации сотрудничества двух стран, а также вопросам, касающимся международного морского права и вопросов региональной безопасности. По итогам встречи Дендиас сообщил журналистам, что поблагодарил Анголу за поддержку в то время, когда Греция стремится получить одно из мест в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена.

«Голосование Анголы чрезвычайно важно, потому что это крупная африканская страна, которая, в свою очередь, влияет на голосование ряда других стран», — отметил он.

Греческий министр добавил, что в настоящее время рассматривается несколько соглашений с Анголой. Кроме того, Дендиас передал президенту Анголы приглашение президента Греции Катерины Сакелларопулу посетить Грецию, а также сделал несколько пожертвований: 100 тыс. доз вакцины против коронавируса и деньги для финансирования программ спортивной школы Окухатека.