Ульяновск, , 13:50 — REGNUM В Ульяновской области подавляющее большинство пациентов переносит ковид в лёгкой форме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Больница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Власти со ссылкой на управление Роспотребнадзора отмечают, что среди заболевших в области преобладают граждане в возрасте от 30 до 49 лет, при этом стали реже болеть пожилые жителей (от 65 лет и старше).

В настоящее время лечатся в стационарах 797 ковидных больных, на амбулаторном лечении находятся 2700 человек. В лёгкой форме болезнь переносят заболевание 77,7% пациентов, в тяжёлой — 4,9%.

Всего в Ульяновской области развёрнуто 1278 коек, в том числе остаются свободными более 480.

Напомним, что с начала января 2022 года ежедневно регистрировали от 81 до 92 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 121 659 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 115 338 человек (94,8%).

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