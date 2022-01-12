Лос-Анджелес, США, , 13:50 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 87:85.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Денвера» Аарон Гордон, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов. В составе «Клипперс» защитник Амир Коффи набрал 18 очков.

«Клипперс» одержали 21-ю победу в 42 матчах и занимают 17-е место в турнирной таблице НБА. «Денвер» потерпел 19-е поражение в 39 играх и идёт на 14-м месте.

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