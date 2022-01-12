Копенгаген, , 13:52 — REGNUM Служба военной разведки Дании пытается заставить журналистов-расследователей замолчать. К такому мнению пришли в отраслевой организации Danske Medier после того, как руководители нескольких датских СМИ были предупреждены о публикации информации о разведывательной службе. Об этом 12 января сообщил шведский телеканал SVT.

Правительство Дании JensPeter

«Трудно не воспринимать это как нечто иное, чем прямую угрозу», — заявила в эфире телеканала генеральный директор Danske Medier Мадс Брандструп.

В прошлом году датские СМИ раскрыли несколько скандалов вокруг Службы военной разведки. Этим летом, среди прочего, SVT вместе с Danmarks Radio смогли обнаружить, что американское АНБ шпионило за ведущими политиками Швеции и ряда других стран через датские оптоволоконные кабели.

В середине декабря сотрудники спецслужбы провели встречи с руководителями нескольких датских СМИ, на которых заявили, что за публикацию особо секретной информации им грозит до 12 лет тюрьмы.