Лос-Анджелес, США, , 13:48 — REGNUM Сестра покойного рэпера Тупака Шакура (известен как 2Pac) подала в суд против Тома Уэлли, попечителя имущества её матери. Об этом 12 января пишет Billboard.

Тупак Шакур $amii

В документах, переданных в суд, Секайва Шакур обвинила Уэлли в «присвоении миллионов» её матери, а также «вопиющих нарушениях» его обязанностей как попечителя. «Уэлли уже получил более $5,5 млн, которые он заплатил сам себе за последние пять лет», — утверждает Шакур.

ИА REGNUM напоминает, что рэпер Тупак Шакур скончался в больнице в 1996 году после четырёх огнестрельных ранений. Владельцем имущества музыканта после его смерти стала мать Афени Шакур — после её смерти попечителем стал Том Уэлли.

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