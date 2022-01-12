Лос-Анджелес, США, 12 января, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Сестра покойного рэпера Тупака Шакура (известен как 2Pac) подала в суд против Тома Уэлли, попечителя имущества её матери. Об этом 12 января пишет Billboard.

$amii Тупак Шакур

В документах, переданных в суд, Секайва Шакур обвинила Уэлли в «присвоении миллионов» её матери, а также «вопиющих нарушениях» его обязанностей как попечителя. «Уэлли уже получил более $5,5 млн, которые он заплатил сам себе за последние пять лет», — утверждает Шакур.

ИА REGNUM напоминает, что рэпер Тупак Шакур скончался в больнице в 1996 году после четырёх огнестрельных ранений. Владельцем имущества музыканта после его смерти стала мать Афени Шакур — после её смерти попечителем стал Том Уэлли.