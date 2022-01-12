Иерусалим, , 13:48 — REGNUM За сутки 11 января в Израиле подтверждены 43 815 новых заражений коронавирусом, сообщает минздрав.

Израиль Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это очередной рекорд за все время пандемии. Накануне сообщалось про 37 887 заражений.

Положительными оказались 12,09% из сделанных 936 тыс. тестов, коэффициент заражений — 2,02.

За сутки от коронавируса умерли три человека, общее число смертей — 8274. В стране с населением около 9,3 млн полностью привиты почти 6 млн человек.