Стокгольм, , 13:51 — REGNUM С 12 января в Швеции действуют новые и более строгие ковид-ограничения. Причиной является повышенное распространение коронавирусной инфекции. Меры применяются до дальнейшего уведомления, но будут пересматриваться правительством каждые 14 дней, сообщает телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

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Так, с сегодняшнего дня, рестораны и бары в Швеции с разрешением на продажу алкоголя должны закрываться не позднее 23:00. За одним столиком могут сидеть не более восьми человек. Стоящие посетители, в том числе возле барной стойки, не обслуживаются.

Публичные собрания и массовые мероприятия будет разрешено проводить без требования о предъявления сертификатов вакцинации при условии, что число гостей не превысит 50 человек.

Университеты и колледжи теперь могут проводить занятия дистанционно в качестве инструмента сдерживания распространения коронавируса. Экзамены и лекции в больших залах будут проводиться реже.