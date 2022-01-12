Рига, , 13:47 — REGNUM Государственная пограничная служба Латвии намерена предложить правительству продлить чрезвычайную ситуацию на границе с Белоруссией на три месяца. Об этом латвийскому гостелевидению LTV заявил начальник погранохраны, генерал Гунтис Пуятс.

На границе Латвии Gpk.gov.by

«Пограничники обязательно предложат правительству продлить ЧС на границе, чтобы сохранить как правовые инструменты, так и право поддержки со стороны госполиции и вооруженных сил», — заявил он.

Он добавил, что с лета давление на латвийско-белорусской границе остается неизменным, а число попыток незаконного пересечения границы не уменьшилось. Так, с 13 декабря 2021 года в Латвию каждый день пытались попасть в среднем 40−50 человек, в то время как ситуация в Литве и Польше улучшилась.

Глава погранслужбы Латвии сообщил, что в уже наступившем 2022 году в Латвию исключительно по гуманитарным причинам было допущено десять человек, в том числе двое 11 января. Всего с момента введения ЧС примерно сотне человек было разрешено пересечь границу по гуманитарным причинам.

Режим ЧС в приграничных регионах Латвии введен в сентябре 2021 года и позволяет пограничникам и правоохранительным органам страны депортировать любого нарушителя границу назад, даже если он просит о политическом убежище. Режим ЧС был продлен в октябре 2021 года до 10 февраля 2022 года.