Пограничники Латвии хотят продлить режим ЧС на границе с Белоруссией
Рига, 12 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Государственная пограничная служба Латвии намерена предложить правительству продлить чрезвычайную ситуацию на границе с Белоруссией на три месяца. Об этом латвийскому гостелевидениюLTVзаявил начальник погранохраны, генерал Гунтис Пуятс.
«Пограничники обязательно предложат правительству продлить ЧС на границе, чтобы сохранить как правовые инструменты, так и право поддержки со стороны госполиции и вооруженных сил», — заявил он.
Он добавил, что с лета давление на латвийско-белорусской границе остается неизменным, а число попыток незаконного пересечения границы не уменьшилось. Так, с 13 декабря 2021 года в Латвию каждый день пытались попасть в среднем 40−50 человек, в то время как ситуация в Литве и Польше улучшилась.
Глава погранслужбы Латвии сообщил, что в уже наступившем 2022 году в Латвию исключительно по гуманитарным причинам было допущено десять человек, в том числе двое 11 января. Всего с момента введения ЧС примерно сотне человек было разрешено пересечь границу по гуманитарным причинам.
Режим ЧС в приграничных регионах Латвии введен в сентябре 2021 года и позволяет пограничникам и правоохранительным органам страны депортировать любого нарушителя границу назад, даже если он просит о политическом убежище. Режим ЧС был продлен в октябре 2021 года до 10 февраля 2022 года.