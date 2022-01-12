Москва, , 13:47 — REGNUM Вопрос о пребывании в Казахстане миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) относится к компетенции ОДКБ. Об этом 12 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Это решает ОДКБ», — сказал он в ответ на вопрос о том, почему Россия выводит своих миротворцев из Казахстана последней.

При этом представитель Кремля напомнил, говоря о продолжительности вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана, что их миссия в республике была развернута в течение нескольких дней.

«Она тоже развертывалась в течение определенного количества дней. Но в данном случае это все координируется ОДКБ, поэтому это не вопрос только к РФ», — пояснил Песков.

Также он добавил, что скорый вывод миротворческого контингента — это решение запрашивавшей помощь ОДКБ страны и утончил, что это «говорит о том, что была достаточно эффективная миссия, чтобы в сжатые сроки помочь нашим казахстанским друзьям справиться с теми проблемами, которые возникли».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России не собирается переходить на удалённый формат работы из-за штамма коронавируса «Омикрон», хотя и готовится к увеличению числа заразившихся SARS-CoV-2