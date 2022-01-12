Песков ответил на заявление Зеленского по деэскалации конфликта в Донбассе
Москва, 12 января, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Заявленная президентом Украины Владимиром Зеленским деэскалация конфликта в Донбассе невозможна без выполнения минских договоренностей, заявил 12 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Прежде чем предметно договариваться, надо выполнять договоренности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский на встрече с внешнеполитическими советниками лидеров ФРГ и Франции Йенсом Плётнером и Эммануэлем Бонном заявил, что Украина готова к предметным договорённостям по урегулированию конфликта в Донбассе во время нового саммита в нормандском формате.
Читайте также: Зеленский: Киев готов договариваться по Донбассу на саммите «четвёрки»