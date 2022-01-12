Москва, 12 января, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Заявленная президентом Украины Владимиром Зеленским деэскалация конфликта в Донбассе невозможна без выполнения минских договоренностей, заявил 12 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Прежде чем предметно договариваться, надо выполнять договоренности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский на встрече с внешнеполитическими советниками лидеров ФРГ и Франции Йенсом Плётнером и Эммануэлем Бонном заявил, что Украина готова к предметным договорённостям по урегулированию конфликта в Донбассе во время нового саммита в нормандском формате.

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