Самара, , 13:50 — REGNUM Сильный снегопад ожидается в Самарской области. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снегопад Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Так, 13 января по области ожидается сильный снег. Ночью в регионе может похолодать до — 18 °C, днем температура воздуха может подняться до — 4 °C.

14 января в регионе также ожидается снегопад. 15 января по области может пройти снег и подняться метель. На дорогах могут образоваться снежные заносы.