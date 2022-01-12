Стокгольм, 12 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Правительство Швеции предоставит помощь в размере не более 2000 шведских крон в месяц для домохозяйств, пострадавших от высоких цен на электроэнергию. Об этом в ходе пресс-конференции 12 января заявили министр финансов Микаэль Дамберг и министр энергетики и цифровизации Хашаяр Фарманбар, передает телеканал SVT.

Швеция

Население получит компенсацию за высокие цены на электроэнергию в декабре, январе и феврале. В лучшем случае домохозяйство с высокими затратами на электроэнергию может получить компенсацию в размере 2000 шведских крон в месяц, т. е. всего 6000 шведских крон.

«Цены на электроэнергию, которые мы видели осенью и зимой, были слишком высокими. Такого быть не должно», — заявил министр Фарманбар.

Всего компенсацию от правительства получат порядка 1,8 миллионов шведских домохозяйств. Согласно пресс-релизу правительства, компенсация будет основываться на ежемесячном потреблении электроэнергии, где максимальный уровень составит более 2000 кВтч в месяц.