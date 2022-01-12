Таллин, , 13:45 — REGNUM Утром 12 января в Тарту оказалась нарушена работа общественного транспорта, поскольку восемь работающих на газе автобусов не завелись. Об этом сообщило эстонское гостелерадио ERR.

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По словам руководителя автобусной фирмы Go Bus в южноэстонском регионе Рамсеса Рийве, фирма занимается решением проблемы: «Мы пока не знаем, было ли это обусловлено сильным морозом или чем-то иным. Как только автобусы будут в порядке, они сразу выйдут на линии».

Признано, что это первое подобное происшествие с работающими на газе автобусами. Жителям второго по значению города Эстонии предприятие принесло свои извинения.

В ночь на 12 января в Эстонии зафиксированы рекордные в нынешнем январе низкие температуры. Термометр опустился ниже — 20 градусов. Также известно, что цены на газ в Европе демонстрируют рекордные показатели.

В столице Эстонии Таллине работают порядка 200 газовых автобусов. Информации о проблемах с их работой не поступало.