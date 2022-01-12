Нижний Новгород, , 13:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве муниципального депутата задержан днем 12 января в Нижнем Новгороде. В настоящее время он доставлен в следственное управление СКР по Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный комитет Sledcom.ru

Сейчас с ним работают следователи и следователи-криминалисты. Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 91 УПК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вечером 59-летний мужчина с огнестрельным ранением обратился в Ковернинскую ЦРБ. От полученных ранений он скончался в реанимации больницы. Перед смертью мужчина сообщил, кто совершил в его отношении преступление.

Подозреваемым является житель Ковернинского района 1982 года рождения. Розыск подозреваемого проводился силами следователей СК совместно с оперативными сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии. Он был задержан инспекторами ГИБДД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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