Казань, , 13:46 — REGNUM В Татарии следственные органы в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы») в отношении руководства компании из Ростовской области добились полного погашения имевшейся задолженности. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

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О невыплате зарплаты рабочим, привлеченным субподрядной организацией к строительству трассы М-12 с октября 2021 года стало известно из средств массовой информации. После возбуждения уголовного дела руководство предприятия полностью погасило задолженность по зарплате перед шестью сотрудниками на сумму 313 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по Татарии пройдёт 142 км трассы М-12, достроить её планируют к 2024 году.

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