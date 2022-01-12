Таллин, , 13:42 — REGNUM В первые дни января 2022 года средняя нагрузка на ветрогенераторы Эстонии составила 22%, а с начала декабря 2021 года выработка энергии ветра не превысила 30% заявленной мощности. Об этом председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс сообщил гостелерадиовещанию ERR,

Ветрогенераторы

За год средний коэффициент нагрузки эстонских наземных ветряков составляет 28%, а фактический коэффициент нагрузки морских ветропарков всей Европы равен 42%, что также довольно далеко от среднего показателя, например, финских атомных электростанций за 40 лет их беспрерывной эксплуатации — 94%.

По его мнению, ветряная энергия никоим образом не может полностью обеспечить потребителям Эстонии удовлетворение их запросов. «Такое непрерывное малое производство электроэнергии не покроешь никаким сохранением, поскольку если ничего не производится, то и сохранять нечего», — добавил Каллеметс.

По мнению эстонского бизнесмена, выступающего за развитие малой атомной энергетики, главная проблема ветрогенерации не в ее низких показателях эффективной работы, а в неспособности этого вида энергии обеспечивать общество электричеством в тот момент, когда оно действительно в нем нуждается.

По расчетам Каллеметса, ветрогенераторы чаще всего простаивают два периода — в июне или декабре, когда запрос на электроэнергию достигает пика: «То есть дома нужно либо обогревать, либо охлаждать. Обществу как раз требуется электроэнергия, а ветра для ее производства нет».

Он добавил, что во время высокого атмосферного давления простаивают и морские ветряки. 2021 год доказал, что и в Великобритании с ее крупнейшими в Европе морскими ветропарками производство ветряной энергии было на 25% меньше, чем в среднем в предыдущие годы.

Эстонский бизнесмен признался, что ему советовали не распространяться на эту тему: «Мне посоветовали не высказываться на тему ветра. Сказали: «Народ и политики любят зеленую энергию».

Однако, добавил он, «следует честно сказать, что слишком массивное субсидирование возобновляемой энергии нарушает нормальное функционирование энергетического рынка. Если 80% новых мощностей в Европе создается на субсидии, то как вообще возможно вывести на рынок не субсидируемые производственные мощности?»

"Если фокус зеленого перехода направлен только на ветряную энергию, то не стоит удивляться, если в будущем в обычную зиму нам придется мерзнуть, ждать от Путина дешевого газа, а частным потребителям — оплачивать счета в сотни и тысячи евро», — считает эстонский предприниматель и инвестор Калев Каллеметс.