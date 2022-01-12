Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM На стройплощадке будущего хоккейного стадиона «СКА Арена» в Санкт-Петербурге строители приступили к монтажу кровли здания. О ходе строительных работ сообщили 12 января в пресс-службе ООО «СКА Арена».

Установка металлической фермы на стадионе «СКА Арена» Пресс-служба ООО «СКА Арена»

Строители подняли первую металлическую ферму на отметку +35 метров, она будет частью основного купола ледового дворца. Ферма имеет вес в 140 тонн, а ее длина составляет 113,5 метров. Всего в ходе монтажа установят 20 листов кровли.

«В последующем рядом установят еще одну ферму после сборки. Они завяжутся в жесткий металлический каркас и будут плавно перемещаться в свое проектное положение», — сообщил исполнительный директор строительной компании «Сфера» Анатолий Славинский.

Строительные работы этого этапа будут завершены во втором квартале 2022 года. Вес кровли стадиона в общей сложности составит 5 тыс. тонн.

Напомним, новый стадион «СКА Арена» появится на месте бывшего СКК «Петербургский», который снесли в 2020 году. По планам проектировщиков, «СКА Арена» должна стать самым большим ледовым дворцом в мире. В 2023 году новый стадион примет матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой.

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