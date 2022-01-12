Амстердам, , 13:42 — REGNUM Четвертая прививка против COVID-19 может ослабить иммунитет человека. Об этом, как сообщает Ynet, заявил официальный представитель Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери на брифинге 12 января.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Кавалери, возглавляющего в ЕМА отдел по угрозам здоровью и стратегии вакцинации, слишком частое использование вакцин ведет к перегрузке иммунной системы, а люди устают от постоянной необходимости ревакцинироваться.

Вакцинация раз в четыре месяца может привести к перегрузке иммунной системы, подчеркнул Кавалери. Более того, столь частая вакцинация приведет к иммунному ответу ниже ожидаемого. Между тем он не исключил, что прививаться от коронавируса нужно будет ежегодно.