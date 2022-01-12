Амстердам, 12 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Четвертая прививка против COVID-19 может ослабить иммунитет человека. Об этом, как сообщает Ynet, заявил официальный представитель Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери на брифинге 12 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По словам Кавалери, возглавляющего в ЕМА отдел по угрозам здоровью и стратегии вакцинации, слишком частое использование вакцин ведет к перегрузке иммунной системы, а люди устают от постоянной необходимости ревакцинироваться.

Вакцинация раз в четыре месяца может привести к перегрузке иммунной системы, подчеркнул Кавалери. Более того, столь частая вакцинация приведет к иммунному ответу ниже ожидаемого. Между тем он не исключил, что прививаться от коронавируса нужно будет ежегодно.