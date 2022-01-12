София, , 13:40 — REGNUM В районе населенного пункта Враца на северо-западе Болгарии неизвестные лица совершили нападение на крупнейшую в балканском регионе базу горных спасателей. Об этом 12 января сообщило БТВ.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

Согласно официальной информации, злоумышленники взломали хозяйственные помещения, расположенные у подножья горы Стара-Планина, и украли оттуда снаряжение и специальную технику, а также электронные приборы.

«Пропали рации, карабины, веревки и термометры, — заявил журналистам руководитель станции Цветан Гонов. — Преступники не побрезговали даже профессиональной лыжной экипировкой, которую невозможно продать и которая наверняка не понадобится любителям».

По предварительным данным, общий ущерб от действий воров оценивается в $150 тысяч. Расследованием обстоятельств инцидента занимается полиция Врацкой области Болгарии. Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы.