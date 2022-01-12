Москва, 12 января, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Ни президент РФ Владимир Путин, ни пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не знакомы с творчеством американского рэпера Канье Уэста на том уровне, чтобы оценивать его. Об этом журналистам заявил сам Дмитрий Песков.

Pieter-Jannick Dijkstra Канье Уэст

«Не столь глубоко [знакомы с творчеством Канье Уэста], чтобы давать оценки», — сказал Песков, комментируя информацию о возможном приезде американского музыканта в Россию.

Он также усомнился в том, что администрация президента РФ «является визави исполнителя» в плане богослужения или в плане организации его поездки в Россию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что рэпер Канье Уэст хочет приехать в Россию, чтобы провести воскресную религиозную службу, а также встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.