* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:39 — REGNUM Министерство внутренних дел движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что утром 12 января в девятом районе Кабула произошел взрыв в военном автомобиле.

Взрыв автомобиля Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Акилджан Азам, заместитель пресс-секретаря министерства внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил журналистам, что в результате взрыва были ранены два члена движения.

По его словам, по данному факту ведется расследование.

Ни один человек или группа не взяли на себя ответственность за нападение.