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В Кабуле взорвался автомобиль талибов*
*талибов — запрещённая в России организация
Кабул,
12 января 2022, 13:39 — REGNUM Министерство внутренних дел движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что утром 12 января в девятом районе Кабула произошел взрыв в военном автомобиле.
Взрыв автомобиля
Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция
По сообщению информационного агентства «Шафакна», Акилджан Азам, заместитель пресс-секретаря министерства внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил журналистам, что в результате взрыва были ранены два члена движения.
По его словам, по данному факту ведется расследование.
Ни один человек или группа не взяли на себя ответственность за нападение.
История вопроса
Новости о террористических актах в Исламской республике Афганистан.
Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.