Сеул, 12 января, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Индии договорились возобновить переговоры по улучшению двустороннего Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнёрстве (CEPA). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Соответствующая договоренность была достигнута 11 января в Нью-Дели в ходе встречи министра торговли Южной Кореи Ё Хан Гу и министра торговли и промышленности Индии Пиюш Гойяла.

В ходе встречи представители двух стран согласились в необходимости повышения эффективности соглашения в целях укрепления цепочки поставок, а также договорились начать переговоры в феврале текущего года.

Напомним, что соглашение о всеобъемлющем экономическом партнёрстве между странами вступило в силу в январе 2010 года, а переговоры по его улучшению начались в 2015 году. Однако в 2019 году переговоры были прерваны из-за пандемии коронавируса.