Париж, 12 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Проходящие в Вене консультации по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана проходят очень медленно. Такое мнение в ходе выступления в комиссии по иностранным делам Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Bwag Вена

Читайте также: В Австрии возобновились переговоры по иранской ядерной сделке

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что стороны ещё далеки от заключения сделки.

«Дискуссии идут, но, с нашей точки зрения, слишком медленно», — указал французский министр.

Он также оценил шансы достижения соглашения по иранскому атому в реалистичные сроки, отметив, что они снижаются.

Ранее по теме: Переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном набрали ход — Рябков

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Вене стартовал восьмой раунд переговоров между Исламской Республикой Иран и группой 4+1 (Францией, Великобританией, Россией, Китаем и Германией).

В ходе очередного раунда венских переговоров участники обсудили возможность возвращения Соединённых Штатов к иранской ядерной сделке 2015 года и пути обеспечения полного выполнения соглашения всеми вовлечёнными сторонами.

3 января после короткого новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров переговоры возобновились.