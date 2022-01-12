Пермь, , 13:36 — REGNUM Сегодня, 12 января, ушла из жизни Тамара Сайдакова, возглавлявшая Избирательную комиссию Пермского края с 2008 по 2013 годы. Об этом сообщает крайизбирком.

Тамара Сайдакова Пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края

«Тамару Николаевну отмечал высокий профессионализм. Она всегда чувствовала ответственность за свои решения перед жителями региона, избирателями. За годы работы она внесла большой вклад в развитие избирательного процесса на территории региона. Она навсегда останется в памяти чутким руководителем. Избирательная комиссия Пермского края выражает глубокие и искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Тамары Николаевны», — сказали в крайизбиркоме.

Тамара Сайдакова родилась 20 сентября 1954 года. Закончила Пермский педагогический институт по специальности «Математика». После завершения ВУЗа в 1975 — 1978 годах работала преподавателем математики; в 1978 — 1992 годах — инструктор, заведующая сектором, а затем заведующая отделом обкома ВЛКСМ. В 1997 возглавила координационно-аналитический отдел аппарата главы Перми, а с 2001 года по 2006 год являлась заместителем руководителя аппарата администрации Пермской области, после чего до назначения в 2008 году председателем крайизбиркома работала руководителем аппарата администрации города Перми. С августа 2008 года по декабрь 2013 года возглавляла Избирательную комиссию Пермского края.