Ушла из жизни экс-председатель избиркома Пермского края
Пермь, 12 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Сегодня, 12 января, ушла из жизни Тамара Сайдакова, возглавлявшая Избирательную комиссию Пермского края с 2008 по 2013 годы. Об этом сообщает крайизбирком.
«Тамару Николаевну отмечал высокий профессионализм. Она всегда чувствовала ответственность за свои решения перед жителями региона, избирателями. За годы работы она внесла большой вклад в развитие избирательного процесса на территории региона. Она навсегда останется в памяти чутким руководителем. Избирательная комиссия Пермского края выражает глубокие и искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Тамары Николаевны», — сказали в крайизбиркоме.
Тамара Сайдакова родилась 20 сентября 1954 года. Закончила Пермский педагогический институт по специальности «Математика». После завершения ВУЗа в 1975 — 1978 годах работала преподавателем математики; в 1978 — 1992 годах — инструктор, заведующая сектором, а затем заведующая отделом обкома ВЛКСМ. В 1997 возглавила координационно-аналитический отдел аппарата главы Перми, а с 2001 года по 2006 год являлась заместителем руководителя аппарата администрации Пермской области, после чего до назначения в 2008 году председателем крайизбиркома работала руководителем аппарата администрации города Перми. С августа 2008 года по декабрь 2013 года возглавляла Избирательную комиссию Пермского края.